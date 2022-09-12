Император такси, нащальникэ!

Руководство компании Cruise, которая под крылом корпорации General Motors уже начала осуществлять в Калифорнии коммерческие пассажирские перевозки на транспортных средствах без водителя за рулём, трезво оценивает перспективы развития отрасли. В интервью Reuters генеральный директор Кайл Вогт (Kyle Vogt) заявил, что он не может назвать момент времени, когда машины смогут передвигаться полностью без надзора со стороны человека – даже в виде удалённого оператора.

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Источник изображения: Reuters

По словам представителя отрасли, нет очевидных причин когда-либо полностью отказываться от услуг такого рода «диспетчеров», которые в удалённом режиме могут брать управление транспортным средством на себя, если автоматика по тем или иным причинам будет загнана в тупик. Парк прототипов Cruise в Калифорнии сейчас полагается на поддержку человека только в 1% случаев, но это не значит, что со временем необходимость в такой поддержке отпадёт совсем.

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Подобную точку зрения разделяют и другие представители отрасли. Даже если автоматика будет значительную часть времени уверенно справляться со сложными дорожными ситуациями, по мере роста парка «робомобилей» потребность в страхующих операторах окончательно не исчезнет – просто их концентрация в пересчёте на количество эксплуатируемых транспортных средств несколько снизится относительно начальных этапов внедрения технологии. Способность человеческого мозга быстро оценивать риски и принимать неординарные решения долго будет востребована в транспортной отрасли.