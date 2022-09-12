По мнению опрошенных DigiTimes участников рынка, кризис перепроизводства в отрасли ещё не проявил себя в полной мере, и разные компании будут в четвёртом квартале этого года демонстрировать противоречивые результаты деятельности. Только с наступлением следующего года в отдельных сегментах рынка наметится тенденция к улучшению ситуации со складскими запасами, которые начнут приходить в норму.
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Напомним, что и NVIDIA не ожидает существенного прогресса с реализацией своих складских запасов ранее первого квартала следующего года. Эту точку зрения разделяют и некоторые независимые аналитики. В серверном сегменте, напротив, до сих пор чувствуется дефицит некоторых компонентов, и та же компания Dell считает, что переломный момент наступит после четвёртого квартала. Ситуация неоднородна в различных отраслях и остаётся только надеяться, что в следующем году она начнёт приближаться к нормальному состоянию.