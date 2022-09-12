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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие по производству чипов и дисплеев появится на западе Индии
На родине действующего премьер-министра страны.
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Индийские власти уже не первый месяц пытаются привлечь инвесторов к строительству на территории этой страны предприятий по производству полупроводниковой продукции, и совместная инициатива Foxconn и компании Vendata, если верить данным Reuters, может быть реализована в штате Гуджарат на западе Индии, который является родиной действующего премьер-министра страны Нарендры Моди (Narendra Modi).

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Источник изображения: Reuters

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Сторонам уже удалось договориться о выделении в аренду на 99 лет участка земли площадью 405 гектаров, а также о закреплении сроком на 20 лет действующих цен на водоснабжение и электропитание. Построенное здесь за $20 млрд предприятие сможет снабжать компании Vedanta и Foxconn полупроводниковыми компонентами и дисплеями для нужд других подразделений в Индии, собирающих электронные устройства. По прогнозам местных властей, к 2026 году обороты рынка полупроводниковых компонентов Индии вырастут с $15 до $63 млрд.

#полупроводники #foxconn #индия #импортозамещение
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