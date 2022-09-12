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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD будет развивать исследовательскую деятельность в Сингапуре
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По данным TechWire Asia, компания AMD намеревается вложить $50 млн в расширение своего представительства в Сингапуре, которое изначально специализировалось на тестировании готовых изделий. С 2016 года здесь активно ведутся научно-исследовательские работы, местные специалисты вовлечены в деятельность, связанную с высокопроизводительными вычислениями, графикой и технологиями визуализации.

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Источник изображения: TechWire Asia

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Средства будут направлены на расширение коллектива разработчиков AMD в Сингапуре. Ожидается, что специалисты местного представительства сосредоточатся на высокопроизводительных вычислениях, обработке больших массивов данных и системах искусственного интеллекта. Растущая выручка компании позволяет пропорционально увеличивать расходы на исследования и разработки.

#amd #ниокр #сингапур
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