Средства позволяют.

3060 Ti за 40 тр в Регарде

3060 Ti за 40 тр в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

По данным TechWire Asia, компания AMD намеревается вложить $50 млн в расширение своего представительства в Сингапуре, которое изначально специализировалось на тестировании готовых изделий. С 2016 года здесь активно ведутся научно-исследовательские работы, местные специалисты вовлечены в деятельность, связанную с высокопроизводительными вычислениями, графикой и технологиями визуализации.

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Источник изображения: TechWire Asia

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Средства будут направлены на расширение коллектива разработчиков AMD в Сингапуре. Ожидается, что специалисты местного представительства сосредоточатся на высокопроизводительных вычислениях, обработке больших массивов данных и системах искусственного интеллекта. Растущая выручка компании позволяет пропорционально увеличивать расходы на исследования и разработки.