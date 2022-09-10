Но только к 2025 году.

Судя по пресс-релизу на страницах сайта Intel, компания подстраивалась под рабочий график Джозефа Байдена (Joseph Biden) и местных парламентариев, поскольку церемонию закладки фундамента двух новых предприятий в штате Огайо оттягивала до текущей недели, хотя изначально рассчитывала провести её ещё в конце июля. Власти тянули с утверждением пакета законов о выделении субсидий, что дополнительно повлияло на график проведения церемонии.

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Источник изображения: Intel

Понятно, что всё мероприятие носило символический характер, и строительные работы на площадке начались ещё летом, но президент США, губернатор штата Огайо и прочие политические деятели смогли посетить стройку только сейчас. На строительство двух предприятий по выпуску передовой продукции для заказчиков и собственных нужд компания Intel потратит $20 млрд, в строй они будут введены к 2025 году и смогут освоить техпроцесс Intel 18A.

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Одновременно стало известно, что Intel в ближайшие десять лет собирается выделить $50 млн на поддержку образовательной сферы, и только в ближайшие три года восемь академических учреждений Огайо получат от неё $17,7 млн. Этого хватит на проведение различных исследований, а также подготовку примерно 9000 специалистов и выплату более 2300 стипендий. В перспективе предприятия Intel в этом штате обеспечат работой около 3000 квалифицированных специалистов, а на стройке будет задействовано 7000 человек.