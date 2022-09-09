Поиски дна будут недолгими.

Для аналитиков Stifel обсуждение перспектив бизнеса и ценных бумаг NVIDIA стало новым направлением деятельности, но они с ходу заявили, что в долгосрочной перспективе компания могла бы выйти на рынок ускорения вычислений с годовым оборотом в $1 трлн, но в ближайшее время ей придётся столкнуться с трудностями и неопределённостью.

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Источник изображения: Justin Sullivan

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Когда выручка NVIDIA вернётся к росту, эксперты Stifel в целом предсказывать не берутся, но ожидают, что в игровом сегменте выручка будет сокращаться до конца фискального года, который в календаре компании завершается в январе. С другой стороны, рассуждают они, есть вероятность, что следующий квартал станет для игрового бизнеса NVIDIA тем самым «дном», от которого она в дальнейшем сможет оттолкнуться и вернуть выручку к росту в свете выхода на рынок решений поколения Ada Lovelace.