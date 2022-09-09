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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Провайдером спутниковой связи для iPhone 14 могла оказаться компания Starlink Илона Маска
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Основатель компании SpaceX и дочернего оператора спутниковой связи Starlink Илон Маск (Elon Musk), как поясняет Reuters, не смог удержаться от комментариев по поводу специфики появления в iPhone 14 функции отправки тревожных сообщений через спутниковые сети. По его словам, ему довелось обсуждать подобные возможности с представителями Apple – по замыслу этой компании, Starlink могла бы стать провайдером соответствующих услуг вместо Globalstar.

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Источник изображения: Reuters

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По словам Маска, в случае сотрудничества Apple и Starlink последней пришлось бы эмулировать работу базовой станции сети сотовой связи силами своих спутников. К слову, американский оператор T-Mobile уже договорился со Starlink для реализации подобной функции на той части территории США, которая не охвачена наземными станциями связи. Если же говорить об Apple, то ей придётся выложить $450 млн на развитие инфраструктуры Globalstar.

#apple #илон маск #сети и телекоммуникация #starlink #iphone 14
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