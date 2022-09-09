Кроме США и Китая.

Объявленные накануне цены на смартфоны Apple нового поколения остались на уровне устройств прежнего поколения в США и Китае, но как отмечает CNBC, на многих ключевых рынках они выросли по сравнению с прошлым годом, поскольку эффект инфляции и укрепления доллара по отношению к национальным валютам компания полностью игнорировать не смогла.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В Великобритании, например, базовый вариант iPhone 14 оказался на 70 фунтов стерлингов дороже прошлогоднего iPhone 13 в момент анонса. В Австралии новика подорожала на сумму, эквивалентную $33, в Японии – сразу на $146, а в Германии – на 100 евро. Старшие модели оказались ещё дороже – тот же iPhone 14 Pro в Великобритании демонстрирует разрыв в 150 фунтов стерлингов. В КНР цены остались прежними, но аналитики объясняют это необходимостью конкурировать с местными производителями в условиях кризиса, вызванного затяжными локдаунами. Для Apple Китай является третьим по величине рынком сбыта, поэтому может рассчитывать на особые ценовые условия.