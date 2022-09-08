Запустив третью по счёту производственную линию в Пхёнтхэке ещё в июле, Samsung Electronics соответствующую торжественную церемонию провела только в сентябре, как поясняет Business Korea. На этой линии компания собирается выпускать микросхемы оперативной памяти с использованием EUV-литографии, а также контрактные изделия по техпроцессам 5 нм и более «тонким». В перспективе количество производственных линий в Пхёнтхэке увеличится до шести штук.
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По мнению руководства Samsung Electronics, вкладываться в производственные мощности имеет смысл даже в условиях снижения спроса на определённые виды продукции. Конкретную производственную линию компания начала строить ещё в конце 2020 года, когда рыночная ситуация располагала к масштабным инвестициям. Генеральный директор компании Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun) также отметил, что считает разумным поглощать другие компании, чтобы укрепить позиции Samsung в уже занимаемом сегменте рынка, либо для выхода на новые рынки.