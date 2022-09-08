Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung не исключает возможности поглощения нужных компаний
В то время как Intel изрыгает ненужные.
рекомендации
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Запустив третью по счёту производственную линию в Пхёнтхэке ещё в июле, Samsung Electronics соответствующую торжественную церемонию провела только в сентябре, как поясняет Business Korea. На этой линии компания собирается выпускать микросхемы оперативной памяти с использованием EUV-литографии, а также контрактные изделия по техпроцессам 5 нм и более «тонким». В перспективе количество производственных линий в Пхёнтхэке увеличится до шести штук.

реклама

Источник изображения: Business Korea

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По мнению руководства Samsung Electronics, вкладываться в производственные мощности имеет смысл даже в условиях снижения спроса на определённые виды продукции. Конкретную производственную линию компания начала строить ещё в конце 2020 года, когда рыночная ситуация располагала к масштабным инвестициям. Генеральный директор компании Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun) также отметил, что считает разумным поглощать другие компании, чтобы укрепить позиции Samsung в уже занимаемом сегменте рынка, либо для выхода на новые рынки.

#samsung #полупроводники #сделки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Руководство Samsung признаёт, что компания пренебрегала репутацией на контрактном рынке
TSMC всё ещё не снижает прогноз по темпам роста выручки в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
32
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
88
О самых дорогих видеокартах в мире
15
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
8
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
17
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
1

Сейчас обсуждают

wwr222
12:49
Речь, к примеру, шла о 10400/11400 и 12400 на условной 3060. Не спрыгивай с темы. Я жду доказательств...
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
wwr222
12:49
Тоже голова бо-бо?
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
wwr222
12:48
Вот тебе хамство: идиота кусок, ты хоть знаешь, как надо процессоры сравнивать? Это вряд ли. Метать перед тобой бисер нет смысла.
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
Bella_Lugosi
12:41
Пару EPYC и литру водки. Зачем ? А хрен знает зачем. Миллионеры не задаются подобными вопросами.
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
Bella_Lugosi
12:38
Вопрос лишь в одном - сколько денег это будет стоить. Остальное вообще не интересно.
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
Sheshenbek
12:38
Зачем мне покупать когда у меня бесплатно активированный windows. Тебе просто сейчас очень больно, то что я шарю в компьютерной технике, за 5 секунд платное сделаю бесплатно. А ты сейчас сидишь там, и...
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
VictoR_VK
12:36
КУпи и докажи), что не слабо. Только без фотошопа
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
Sheshenbek
12:34
Да я могу прямо сейчас 4 штук этих windows купить, но я же не такой лох как ты, чтобы меня барыга поимел.
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
VictoR_VK
12:33
ДА это ты лох, не смог 200р поднять.
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
Sheshenbek
12:33
Да это ты просто лох, на тебе барыги 200 руб с воздуха подняли, если тебе по кайфу чтобы тебя имели на ровном месте, то это твои проблемы. Я за пару кликов активировал через программу и у меня лицензи...
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем