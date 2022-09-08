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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel смирилась с неизбежными потерями в доле рынка на ближайшие годы
По крайней мере, на серверном рынке.
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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на этой неделе выступил на технологической конференции TMT, поделившись своими надеждами и опасениями по поводу развития бизнеса компании в обозримой перспективе. По его словам, в серверном сегменте AMD сейчас набрала существенную инерцию в росте и её не так просто остановить, а для Intel ситуация усугубляется тем, что даже после возвращения выручки на этом направлении к росту соответствующие темпы будут ниже рыночных, и AMD продолжит теснить Intel до 2025 года.

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Источник изображения: Intel

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Как известно, в 2025 году Intel рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство. Кроме того, в 2024 году должны появиться серверные процессоры Sierra Forest, которые будут конкурентоспособны по сравнению с носителями архитектуры Arm по соотношению производительности и уровня энергопотребления. Отказавшись от выпуска памяти типа Optane, компания Intel не ограничится данной мерой оптимизации своей деятельности, и от каких-то других видов продукции в ближайшее время откажется.

#amd #intel #аналитика #процессоры #пэт гелсингер
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