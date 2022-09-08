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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Samsung признаёт, что компания пренебрегала репутацией на контрактном рынке
И поплатилась за это.
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По информации The Wall Street Journal, на церемонии открытия новой производственной линии в Южной Корее действующий генеральный директор и президент Samsung Electronics Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun) выразил сомнение в способности рынка полупроводниковых компонентов восстановиться даже по итогам следующего года, но подтвердил готовность компании продолжать инвестиции в исследования и разработки.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Текущий кризис компания собирается использовать для увеличения своей доли рынка, хотя подробности плана и не были преданы огласке. Видя противостояние США и Китая, руководство Samsung не собирается вставать на ту или иную сторону, а попытается найти решения, которые были бы выгодны всем. Любопытно, как себя Samsung поведёт в том случае, если власти Южной Кореи всё же решатся вступить в технологический альянс Chip 4, члены которого обязаны сдерживать развитие Китая в сфере высоких технологий.

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В Samsung признают и ошибки, связанные с освоением рынка контрактных услуг. По мнению президента компании, она слишком долго пренебрегала своей репутацией в Кремниевой долине, хотя стратегическому партнёрству с клиентами следовало бы уделять больше внимания. Зарубежные предприятия Samsung намеревается строить, опираясь на наличие соответствующего спроса в конкретном регионе.

#samsung #полупроводники #китай #сша #торговая война
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