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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Большая распродажа смартфонов Blackview со скидками до $120 – новый BV7100 с батареей на 13 000 мАч
Только несколько дней можно будет купить защищённые смартфоны Blackview с впечатляющими характеристиками и вместительными аккумуляторами
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Несколько лет назад чуть ли не каждый производитель стремился выпустить сверхтонкий смартфон. Как оказалось, сделать это не так уж и сложно, вот только приходилось чем-то жертвовать. Прежде всего установить в такой аппарат мощный процессор не представляется возможным из-за банального отсутствия свободного пространства, ну и не стоит забывать о компромиссе в виде крошечных аккумуляторов. Кто-то скажет, что всё это компенсируется дизайнерскими изысками, вот только подобные заявление – это не больше, чем маркетинг. В реальности перед нами знакомый до боли прямоугольник, но дело даже не в этом, ведь многие пользователи и вовсе предпочитают хранить свои тонкие мобильники в толстых защитных чехлах. Что же, если вы не фанат смартфонов для гномов и хоббитов, то сегодня мы хотим предложить вам обратить внимание на несколько телефонов, каждый из которых обеспечит высокий уровень защищённости и отличный функционал.



Прежде всего стоит упомянуть Blackview BV7100. Это настоящий рекордсмен, внутри которого расположился аккумулятор на 13 000 мАч. До этого в продаже можно было встретить скромные попытки уместить внутрь телефона 10 000 мАч, но результат получался несуразным. BV7100 это современный смартфон, который не только способен предложить отличную автономность, но и обладает скоростной зарядкой на 33 Вт. Согласно официальным данным, аккумулятор обеспечит до 15 часов непрерывного игрового процесса или такого же количества времени при просмотре видео. Можно 70 часов подряд слушать музыку или просто знать о том, что ваш телефон всегда под рукой на протяжение 48 дней. Технология Memory Expansion Technology позволит увеличить объём оперативной памяти с 6 Гб до 10 Гб, а сердцем BV7100 стал мощный процессор MediaTek Helio G85. Он справляется с самыми сложными игровыми и рабочими задачами.



Внутри уже находится самая новая версия прошивки Doke OS 3.0 на базе Android 12, что позволяет не волноваться о безопасности на протяжение многих лет. Накопитель объёмом 128 Гб даёт ощущение свободы, а тройной блок камер с основной на 12 Мп гарантирует качественную картинку и простоту съёмки даже в условиях плохой освещённости. Приятно порадуют функции работы в перчатках, ну а без популярного интерфейса NFC сегодня и вовсе не обойтись. Дисплей размером 6.583 дюйма получил разрешение 2400х1080р и может похвастать сочными реалистичными цветами. Доступна поддержка всех спутниковых систем, включая GPS, Glonass, Beidou и Galileo. Также заявлена полная защита по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это значит, что смартфон можно использовать в самых суровых условиях, а после падения в грязь, достаточно просто помыть его под струёй чистой воды.



Blackview BV5200 – это очередная попытка совместить прочный корпус с современными дизайнерскими тенденциями. Как и предыдущий смартфон, BV5200 поддерживает ключевые протоколы безопасности IP68, IP69K и MIL-STD-810H. В то же время он построен на менее скоростной платформе и получил аккумулятор на 5180 мАч. В данном случае нужно выбирать, ведь далеко не всем может понравится BV7100. Ко всему прочему далеко не всем нужна ёмкая батарея на 13 000 мАч. Производитель заявляет о поддержке основных протоколов и интерфейсов, поэтому можно не беспокоиться о спутниковой навигации или выходе современных обновлений безопасности. Количество оперативной памяти расширяется до 7 Гб, а встроенный накопитель заявлен на уровне 32 Гб. Устройство работает под управлением финальной версии Doke OS 3.0 на Android 12, а одной из особенностей стала поддержка продвинутого алгоритма ArcSoft. Технология призвана улучшить изображение с использованием следующих режимов съёмки: Panorama, Beauty, HDR и Portrait. При этом всё это доступно как для основной камеры на 13 Мп, так и для фронтальной на 5 Мп. Дисплей размером 6.1 дюйма уступает старшей версии, но он также остаётся легко читаем на солнце и прекрасно справляется с выводом любого контента.





Много лет бренд OSCAL выпускает смартфоны для массового сегмента и молодёжи. C80 не стал исключением, предлагая компромисс между высокой производительностью, ценой и другими полезными функциями. К примеру, здесь можно найти аккумулятор на 5180 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. IPS-дисплей размером 6.5 дюйма получил высокую частоту обновления 90 Гц, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов. Такая технология гарантирует, что изображение будет плавным и чётким как в играх, так и при просмотре роликов. Количество оперативной памяти можно расширить до 14 Гб, а внутри уже находится накопитель на 128 Гб. Для требовательных любителей фотографировать каждую секунду своей жизни заявлена поддержка карт памяти до 1 Тб. Всё это и многое другое расположилось в сверхтонком корпусе, весит 188 гр и предлагается в трёх цветовых гаммах: Early Sunny Snow, Midnight Black и Navy Blue.





Все три аппарата будут доступны с 14 по 15 сентября в рамках распродажи Blackview Super Brand Day. Если вы уже заинтересовались одним их указанных выше смартфонов, то самое время узнать цену каждого из них, а также перейти по ссылке, где можно уже сегодня добавить товар в корзину.

Купить Blackview BV7100 со скидкой 120 долларов за 179.99 доллара
Купить Blackview BV5200 со скидкой 100 долларов за 99.99 доллара

Купить OSCAL C80 со скидкой 110 долларов за 109.99 доллара

#blackview
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