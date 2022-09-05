Несмотря на то, что планшеты так и не стали эффективной заменой ноутбукам, они успешно заняли свою нишу, а любителей подобных гаджетов с каждым годом становится всё больше. При этом в продаже можно встретить либо имиджевые устройства с мощной начинкой, либо защищённые модели, предназначенные для узкого круга задач. OUKITEL решила исправить эту несправедливость, выпустив действительно качественное и долговечное устройство с высокой производительностью и впечатляющими характеристиками.
Прежде чем RT2 поступил в продажу, он прошёл серию из 21 теста, включающую удары, падения, перепады температур, высокую влажность и многое другое, что способно вывести из строя любые современные гаджеты. Планшет получил официальный военный сертификат MIL-STD-810H, а также может похвастать полной водонепроницаемостью и соответствует стандартам IP68 и IP69K. Разработчики тщательно продумали конструкцию, благодаря чему планшет не боится грязи, пыли и падений на твёрдую поверхность.
Но это только вершина айсберга, ведь особый упор инженеры OUKITEL сделали на высокой автономности. Так, внутри RT2 расположилась батарея ёмкостью 20 000 мАч, что больше чем в 3 раза выше аналогичных устройств, присутствующих сегодня на рынке. Заявленное время работы достигает 4-5 дней или 900 часов в режиме простоя. При этом планшет позволяет смотреть 15 часов видео или 15 часов играть в игры без перерыва. Ну а функция быстрой зарядки с мощностью 33 Вт с лёгкостью восполнит потери, ведь зарядить RT2 можно всего за 4 часа. Особенно интересна может быть функция обратной зарядки, которая позволяет поделиться зарядом со знакомыми и друзьями, когда до розетки не добраться.
Не поскупилась OUKITEL и на яркий качественный дисплей с разрешением 1200х1920р покрытый сверхпрочным стеклом. Текст легко читается даже при ярком солнце, что позволяет просматривать контент как на улице, так и в домашних условиях. Высокая производительность достигается благодаря скоростному 8-ядерному процессору MediaTek MT8788. 8 Гб оперативной памяти достаточно для одновременного запуска любых требовательных приложений, а встроенный накопитель на 128 Гб отлично справляется с хранением не только документов и музыкальных записей, но и домашнего видео, которым всегда можно поделиться с друзьями и близкими. RT2 поступит в продажу в середине сентября, а купить его можно будет на AliExpress. Больше информации можно посмотреть на официальном сайте OUKITEL.