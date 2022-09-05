Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
OUKITEL представила суперзащищённый планшет RT2 с аккумулятором 20 000 мАч и зарядкой 33 Вт
Планшет может похвастать военным сертификатом защиты MIL-STD-810H и поступит в продажу в середине сентября
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Несмотря на то, что планшеты так и не стали эффективной заменой ноутбукам, они успешно заняли свою нишу, а любителей подобных гаджетов с каждым годом становится всё больше. При этом в продаже можно встретить либо имиджевые устройства с мощной начинкой, либо защищённые модели, предназначенные для узкого круга задач. OUKITEL решила исправить эту несправедливость, выпустив действительно качественное и долговечное устройство с высокой производительностью и впечатляющими характеристиками.



Прежде чем RT2 поступил в продажу, он прошёл серию из 21 теста, включающую удары, падения, перепады температур, высокую влажность и многое другое, что способно вывести из строя любые современные гаджеты. Планшет получил официальный военный сертификат MIL-STD-810H, а также может похвастать полной водонепроницаемостью и соответствует стандартам IP68 и IP69K. Разработчики тщательно продумали конструкцию, благодаря чему планшет не боится грязи, пыли и падений на твёрдую поверхность.



Но это только вершина айсберга, ведь особый упор инженеры OUKITEL сделали на высокой автономности. Так, внутри RT2 расположилась батарея ёмкостью 20 000 мАч, что больше чем в 3 раза выше аналогичных устройств, присутствующих сегодня на рынке. Заявленное время работы достигает 4-5 дней или 900 часов в режиме простоя. При этом планшет позволяет смотреть 15 часов видео или 15 часов играть в игры без перерыва. Ну а функция быстрой зарядки с мощностью 33 Вт с лёгкостью восполнит потери, ведь зарядить RT2 можно всего за 4 часа. Особенно интересна может быть функция обратной зарядки, которая позволяет поделиться зарядом со знакомыми и друзьями, когда до розетки не добраться.



Не поскупилась OUKITEL и на яркий качественный дисплей с разрешением 1200х1920р покрытый сверхпрочным стеклом. Текст легко читается даже при ярком солнце, что позволяет просматривать контент как на улице, так и в домашних условиях. Высокая производительность достигается благодаря скоростному 8-ядерному процессору MediaTek MT8788. 8 Гб оперативной памяти достаточно для одновременного запуска любых требовательных приложений, а встроенный накопитель на 128 Гб отлично справляется с хранением не только документов и музыкальных записей, но и домашнего видео, которым всегда можно поделиться с друзьями и близкими. RT2 поступит в продажу в середине сентября, а купить его можно будет на AliExpress. Больше информации можно посмотреть на официальном сайте OUKITEL.

Купить планшет
Дополнительная информация

#планшет #oukitel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OUKITEL WP19 – защищённый смартфон с АКБ на 21 000 мА*ч и скидкой 71%
OUKITEL WP20 Pro – защищённый смартфон с АКБ на 6300 мА*ч, NFC и Android 12 за $110
OUKITEL C31 – бюджетный смартфон-долгожитель на Android 12 за $69.99
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
89
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
53
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
5

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
12:09
Слезание с нефтяной иглы . Ура Товарищи !
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Вадим Андриевский
11:52
Сша тут при чем ?
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
Вадим Андриевский
11:52
Это топовая биржа - бинанс и коинбейс . Все остальные просто обменники работающие через них. И проверка происходит реальным человеком.
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
djon3volta
11:50
Там коменты отключены, поэтому не интересно стало посещать 3dnews. Хотя там все коменты через модера проходят. Трусливый сайтик стал, этот 3dnews, боятся что их прикроют, если коменты не будут соответ...
Почему видеокарты Intel Arc Alchemist так и не поступили в продажу, и при чём тут санкции против РФ
Вадим Андриевский
11:45
Да ты еще тот сказочник.
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
ахахах
11:44
да в СССР было самое лучшее детство и это не анекдот.Моё детство на поздний СССР пришлось-классно было всё
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
Константин Братулин
11:44
Я даже больше скажу. Пусть сами приходят и добывают. Зачем эти полумеры?
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Вадим Андриевский
11:42
И какой вывод ?
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
Sergeich2022
11:37
"Цены в блоге актуальны на 13.09.22". Цены из будущего)))
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
Sergei Eremeev
11:36
отличный кузов аналог Lian li только допиленый )) цена только кусается в рф от 40 тр ... https://www.youtube.com/watch?v=I9bzbgoIAbY
Возвращение брутального флагмана - Cooler Master выпустила корпус HAF 700 Evo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем