Группа разработчиков USB Promoter Group объявила о предстоящем выпуске спецификации USB4 Version 2.0, которая предполагает увеличение пропускной способности до 80 Гбит/с по кабелю USB с разъёмом USB Type-C — это вдвое больше, чем у стандарта USB4 первой версии и чем у Thunderbolt 4.
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Сообщается, что разработчики нового стандарта USB4 Version 2.0 смогли добиться такой пропускной способности за счёт использования обновлённой архитектуры физического уровня и улучшения протокола передачи данных, который стал работать более эффективно.
Спецификации USB Type-C и USB Power Delivery (USB PD) тоже подвергнутся обновлению, чтобы обеспечить более высокую скорость передачи данных. По предварительным данным, изменения спецификаций будут опубликованы до ноября этого года, когда пройдёт форум разработчиков USB DevDays.
Также были обновлены протоколы туннелирования данных USB 3.2, DisplayPort и PCI Express. Среди основных характеристик обновлённой спецификации USB4 следует отметить возможность работы с пропускной способностью до 80 Гбит/с на основе новой архитектуры физического уровня — как с использованием существующих пассивных кабелей USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с, так и по новым активным кабелям USB Type-C со скоростью 80 Гбит/с.
USB4 Version 2.0 содержит обновлённые протоколы передачи данных для более эффективного использования увеличенной пропускной способности. Новый стандарт также может похвастаться наличием обратной совместимости с USB4 версии 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.