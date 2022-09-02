Засуха уступила место вспышке коронавирусной инфекции.

Едва успела китайская провинция Сычуань оправиться от затяжной засухи и вызванной ею плановых отключений электроэнергии в промышленном секторе, как власти начали вводить новые ограничения, по данным Bloomberg. Они носят уже привычный для Китая характер и связаны с очередной вспышкой заболеваемости COVID-19 в данном регионе. Столичный город Чэнду, в котором проживает около 18 млн человек, начинает переходить в режим локдауна.

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Источник изображения: Getty Images

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Расположенные здесь предприятия Volkswagen и Foxconn, по словам источника, уже перешли в режим изолированной работы, когда сотрудникам разрешается передвигаться на служебном транспорте до предприятий и к месту проживания, но все прочие контакты строго запрещены. Одновременно проводится регулярное тестирование персонала на COVID-19. Подобные меры предосторожности позволяют предприятиям хотя бы частично сохранять деятельность в условиях, когда многим организациям вообще запрещено работать. В Чэнду также расположены крупные предприятия Geely (материнская компания Volvo Cars) и Toyota Motor, причём первому уже пришлось приостановить работу. На долю Чэнду приходятся 1,7% всего китайского ВВП, поэтому длительные простои местных предприятий ничем хорошим для экономики страны не обернутся.