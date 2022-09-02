К росту рынок вернётся лишь в 2024 году.

Как считают специалисты IDC, по итогам текущего года будет реализовано 462,1 млн персональных компьютеров и планшетов, что на 10,8% меньше результата прошлого года. Конкретно по сегменту ПК сокращение рынка достигнет 12,8% до уровня 305,3 млн устройств, по рынку планшетов – 6,8%, до 156,8 млн устройств. По итогам следующего года, как ожидается, рынок ПК и планшетов сократится ещё на 2,6%, прежде чем к 2024 году сможет вернуться к росту.

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Источник изображения: HP Inc.

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В потребительском сегменте спрос на ПК, по мнению экспертов, будет сокращаться на протяжении ближайших шести кварталов. В долгосрочной перспективе спрос будет оживлять необходимость обновления корпоративного компьютерного парка в связи с истечением жизненного цикла Windows 10, но и удалённые формы работы и обучения продолжат делать свой вклад. Даже в этом году рынок не опустится до уровня допандемийного 2019 года, а по итогам 2026 года в мире может быть продано не менее 477,7 млн планшетов и ПК. Непосредственно сегмент персональных компьютеров к тому времени вырастет всего на 0,4%, до 269,3 млн штук.