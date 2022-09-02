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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для разделения бизнеса Western Digital сейчас не самые лучшие условия
Нужно перейти в режим ожидания.
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Вчера компания Seagate подтвердила опасения своего основного конкурента по поводу снижения спроса на жёсткие диски, и представители инвестиционной компании Benchmark ухудшили рекомендации по ценным бумагам обоих производителей до «держать», добавив, что подобные неблагоприятные условия могут сохраниться до конца текущего года в лучшем случае.

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Источник изображения: Western Digital Corporation

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При этом отмечается, что и для давно обсуждаемого разделения бизнеса Western Digital Corporation по признаку «HDD и SSD» сейчас далеко не лучшее время. Этому мешают долговая нагрузка на общий бизнес и сложные для выживания «твердотельного направления» рыночные условия. Цены на твердотельную память, как известно, стремительно падают, и объявление независимости соответствующим подразделением WDC сейчас может обернуться проблемами для этой части бизнеса компании.

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