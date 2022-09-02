Как поясняет CNBC, для компании NVIDIA наложенный в конце августа американскими властями запрет на поставки ускорителей вычислений с уровнем производительности выше A100 на территорию Китая оказался частично обратимым. Вчера компания сообщила, что добилась от властей разрешения продолжать активность, связанную с разработкой ускорителей H100 с архитектурой Hopper в своём исследовательском центре на территории Китая.
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Помимо прочего, это подразумевает разрешение на перемещение ускорителей H100 за пределы территории Гонконга до сентября 2023 года включительно. Впрочем, о поставках указанных ускорителей для нужд китайских клиентов речь всё равно не идёт, и NVIDIA оценивает возможный ущерб от подобных санкций в $400 млн. Акции компании на фоне вчерашних новостей снизились в цене на 7,67%, и это стало самым сильным падением с 2020 года.