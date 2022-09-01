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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC приступила к обучению персонала для совместного предприятия в Японии
Не за горами старт массового производства.
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Следует напомнить, что на территории Японии тайваньская компания в ближайшие годы собирается реализовать два проекта. Во-первых, к 2024 году здесь начнёт выпускать продукцию совместное предприятие с Sony и Denso. Во-вторых, у TSMC в этой стране будет функционировать исследовательский центр, ориентированный на использование опыта японских компаний в разработке новых материалов и методов упаковки полупроводниковых компонентов, а также создания литографического оборудования и технологической оснастки.

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Как поясняет DigiTimes, для совместного предприятия с Sony и Denso компания TSMC уже начала обучать персонал. Хотя предприятие будет введено в строй только к концу 2024 года, кадры необходимо готовить заранее, поскольку те же программы стажировки порой достигают длительности более года.

Источник изображения: DigiTimes

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Предполагается, что на предприятии в Японии компания TSMC сможет выпускать для местных заказчиков продукцию по технологиям вплоть до 12 нм, хотя первоначально Sony проявляла заинтересованность в более грубой литографии. Принято считать, что на расширение ассортимента продукции повлияла компания Denso, которая заинтересована в поставках автомобильных компонентов на конвейер Toyota Motor не только на территории Японии, но и за её пределами. В капитале совместного предприятия TSMC этому производителю автомобильных компонентов будут принадлежать 10% акций.

#полупроводники #sony #tsmc #япония #denso
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