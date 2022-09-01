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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчики чипов считают, что спрос на рынке ПК восстановится только к следующему полугодию
До конца этого года ситуация будет оставаться напряжённой.
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По информации DigiTimes, разработчики интегральных микросхем сходятся во мнении, что спрос на ПК до конца текущего года будет низким, и говорить о восстановлении рынка можно будет не ранее первой половины следующего года. Причины такого пессимизма давно известны – это высокая инфляция и общая макроэкономическая неопределённость, которая заставляет потребителей во всём мире более осторожно планировать собственные расходы в этом году.

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Источник изображения: DigiTimes

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В случае с рынком ПК ситуация усугубляется тем, что в период пандемии сегмент рос высокими темпами, и почти все испытывающие потребность в новом ПК уже совершили покупки ранее. На коммерческий сегмент в сложных макроэкономических условиях рассчитывать тоже не приходится, поскольку бизнес тоже ужимает бюджеты на обновление компьютерного парка.

#аналитика #кризис #компьютерный рынок
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