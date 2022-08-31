Но собирается отказаться от них, модернизировав правила и законодательство.

Пандемия стала для японской системы делового документооборота настоящим испытанием, поскольку в стране была сильна традиция использования печатей, удостоверяющих подлинность документа, а применять их удалённо было крайне проблематично. По словам министра по цифровым технологиям Японии Таро Коно (Tara Kono), цитируемым агентством Bloomberg, действующие власти страны готовы искоренить и другие пережитки прошлого в лице факсимильных аппаратов и флоппи-дисков.

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Источник изображения: AP Images/CTK

Последние не выпускаются компанией Sony с 2011 года, хотя конкуренты до сих пор поставляют их на рынок, но правительственные структуры в настоящее время предусматривают использование дискет в 1900 бюрократических процедурах, как поясняет министр. Власти собираются модернизировать правила и законодательство таким образом, чтобы у чиновников появилась возможность отказаться от использования дискет и перейти к онлайн-документообороту.

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Кстати, дискеты могут похвастаться долгожительством не только в процедурах правительства Японии, поскольку американское оборонное ведомство только в 2019 году вывело дискеты из оборота в системах управления ядерным вооружением США.