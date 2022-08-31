Неизбежно дальнейшее ухудшение прогнозов по выручке.

Эксперты Citi утверждают, что к концу сентября многие поставщики полупроводниковых компонентов столкнуться с отменой заказов со стороны клиентов, и тогда по отрасли может прокатиться новая волна корректировок прогнозов в сторону ухудшения.

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Источник изображения: TSMC

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Многие участники рынка, по словам аналитиков, пока просто не подозревают, что клиенты готовы отменить часть заказов на оставшееся до конца года время, поскольку существует определённый разрыв во времени между размещением заказа и поставкой продукции. Получатели чипов просто не в состоянии прогнозировать реальный объём спроса в условиях, когда часть заказов ещё не поступила, но к концу сентября некоторые промежуточные итоги можно будет подвести. По мнению представителей Citi, полупроводниковая отрасль входит в крупнейший кризис с 2001 года.