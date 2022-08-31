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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале объёмы поставок графических процессоров NVIDIA рухнули на четверть
А рынок дискретных видеокарт в целом сжался на 22,6%.
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Специалисты Jon Peddie Research успели предвосхитить начало учебного года подведением итогов второго квартала для рынка графических процессоров, используемых в составе ПК. По традиции, в выборку попали и центральные процессоры с интегрированной графикой, поэтому продукция той же Intel занимает 62% рынка, тогда как AMD довольствуется 20%, а NVIDIA – оставшимися 18%. В последовательном сравнении именно NVIDIA потеряла три процентных пункта рыночной доли, хотя AMD из этого достался лишь один процентный пункт, а два забрала себе Intel.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Во втором квартале, как поясняет источник, было реализовано 84 млн графических процессоров для ПК, при этом количество реализованных центральных процессоров сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7% последовательно. Поставки графических процессоров последовательно сократились на 14,9%. Если в случае с AMD падение ограничилось 7,6%, то у Intel оно достигло 9,8%, а NVIDIA и вовсе потеряла в объёмах поставок 25,7%. Непосредственно объёмы поставок дискретных видеокарт всех марок последовательно сократились на 22,6%.

#amd #intel #nvidia #аналитика #видеокарты #процессоры
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Frogster
05:04
Хмм, вот странно да, а ничего, что люди сейчас покупают карты на вторичке? Валом лежат паскали 70-80 от 12 (1070), 15 (1080). Ни одна карта из поста даже вполовину не дотянется до их производительност...
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
Stupid Miner
05:04
Молодец хомяк , проглотил недоядра . Кушай дальше 💩
AMD Ryzen 5 7600X в многопотоке Geekbench обогнал Ryzen 5 5600X и догнал Intel Core i5-12600K
Stupid Miner
05:03
Правда что ли ?
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Stupid Miner
04:53
У него хотя бы в пузе , а у тебя их вообще нет
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
Stupid Miner
04:49
И чё мы лучше жить стали от этого ?
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
kib@rg
04:45
Причем эти 300$ будут наверняка только на бумаге. Прошлый "бюджетный" 300$ Ryzen 5600X целый год по 30к продавался. Дефицит и все такое.
Доступные платы ASUS на базе чипсета B650 для Ryzen 7000 могут предложить PCIe 5.0 для накопителей
Stupid Miner
04:42
Чтобы каклы на радостях скакали с кастрюлей на голове
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
ego0550
04:40
Да там и процессор не особо бюджетный. Минималка 300 баксов за 6 ядер... АМД так прямо говорит 90% рынку, где бюджетные и среднебюджетные решения - ребятки покупайте интел 12, а это пусть опять тестир...
Доступные платы ASUS на базе чипсета B650 для Ryzen 7000 могут предложить PCIe 5.0 для накопителей
kib@rg
04:35
Еще нужно в эту бюджетную плату купить небюджетную оперативку DDR5, которая всего лишь в 2 раза дороже DDR4.
Доступные платы ASUS на базе чипсета B650 для Ryzen 7000 могут предложить PCIe 5.0 для накопителей
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