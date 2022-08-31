Специалисты Jon Peddie Research успели предвосхитить начало учебного года подведением итогов второго квартала для рынка графических процессоров, используемых в составе ПК. По традиции, в выборку попали и центральные процессоры с интегрированной графикой, поэтому продукция той же Intel занимает 62% рынка, тогда как AMD довольствуется 20%, а NVIDIA – оставшимися 18%. В последовательном сравнении именно NVIDIA потеряла три процентных пункта рыночной доли, хотя AMD из этого достался лишь один процентный пункт, а два забрала себе Intel.
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Во втором квартале, как поясняет источник, было реализовано 84 млн графических процессоров для ПК, при этом количество реализованных центральных процессоров сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7% последовательно. Поставки графических процессоров последовательно сократились на 14,9%. Если в случае с AMD падение ограничилось 7,6%, то у Intel оно достигло 9,8%, а NVIDIA и вовсе потеряла в объёмах поставок 25,7%. Непосредственно объёмы поставок дискретных видеокарт всех марок последовательно сократились на 22,6%.