А рынок дискретных видеокарт в целом сжался на 22,6%.

Специалисты Jon Peddie Research успели предвосхитить начало учебного года подведением итогов второго квартала для рынка графических процессоров, используемых в составе ПК. По традиции, в выборку попали и центральные процессоры с интегрированной графикой, поэтому продукция той же Intel занимает 62% рынка, тогда как AMD довольствуется 20%, а NVIDIA – оставшимися 18%. В последовательном сравнении именно NVIDIA потеряла три процентных пункта рыночной доли, хотя AMD из этого достался лишь один процентный пункт, а два забрала себе Intel.

реклама

Источник изображения: Jon Peddie Research

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Во втором квартале, как поясняет источник, было реализовано 84 млн графических процессоров для ПК, при этом количество реализованных центральных процессоров сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7% последовательно. Поставки графических процессоров последовательно сократились на 14,9%. Если в случае с AMD падение ограничилось 7,6%, то у Intel оно достигло 9,8%, а NVIDIA и вовсе потеряла в объёмах поставок 25,7%. Непосредственно объёмы поставок дискретных видеокарт всех марок последовательно сократились на 22,6%.