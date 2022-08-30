Илон Маск привык обещать несбыточное.

Известно, что Илон Маск (Elon Musk) претендует на превращение Tesla в одного из крупнейших автопроизводителей к 2030 году, поскольку рассчитывает к тому времени наладить ежегодный выпуск 20 млн электромобилей. Если учесть, что сейчас компания только готовится преодолеть планку в 1,5 млн ежегодно выпускаемых электромобилей, такая задача кажется весьма амбициозной, как утверждают опрошенные Reuters эксперты.

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Источник изображения: Tesla

Во-первых, в ближайшие восемь лет компании придётся строить по одной новой фабрике каждый год. Во-вторых, денежные затраты на расширение производства электромобилей достигнут за этот период $400 млрд, а ещё $200 млрд уйдёт на обеспечение компании адекватным количеством тяговых батарей и сырья для них. Потребность Tesla в тяговых батареях к концу десятилетия увеличится в 30 раз.

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Мировая добывающая промышленность при этом должна будет увеличить объёмы поставок лития и никеля в четыре раза, кобальта в два раза, а графита – в семь раз, и это только при условии обслуживания одной только Tesla, а ведь на рынке должны сохраниться и другие автопроизводители. К слову, выпуская по 20 млн электромобилей в год, Tesla в два раза обойдёт по масштабам бизнеса корпорацию Toyota Motor, которая на достижение своего результата потратила не восемь лет, а целые десятилетия.