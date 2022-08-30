Топить ноутбуками печь невыгодно.

Сайт DigiTimes после систематизации прогнозов участников рынка пришёл к выводу, что по итогам текущего года объёмы поставок ПК и ноутбуков снизятся до уровня, присущего 2019 году, либо лишь слегка превысят их. По крайней мере, Intel и AMD солидарны в том, что по итогам текущего года объёмы поставок ПК снизятся на 10-15%.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Конечно, производители процессоров и других комплектующих хотели бы верить, что в среднесрочной перспективе спрос закрепится на ежегодной отметке в 300 млн реализуемых ПК и ноутбуков, но пока им приходится иметь дело с коррекцией, спровоцированной как снижением влияния пандемии, так и мировым экономическим кризисом, подстёгивающим инфляцию и вынуждающим потребителей проявлять больше осторожности в планировании своих расходов.