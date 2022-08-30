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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы поставок ПК в этом году откатятся до уровня, присущего периоду до пандемии
Топить ноутбуками печь невыгодно.
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Сайт DigiTimes после систематизации прогнозов участников рынка пришёл к выводу, что по итогам текущего года объёмы поставок ПК и ноутбуков снизятся до уровня, присущего 2019 году, либо лишь слегка превысят их. По крайней мере, Intel и AMD солидарны в том, что по итогам текущего года объёмы поставок ПК снизятся на 10-15%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Конечно, производители процессоров и других комплектующих хотели бы верить, что в среднесрочной перспективе спрос закрепится на ежегодной отметке в 300 млн реализуемых ПК и ноутбуков, но пока им приходится иметь дело с коррекцией, спровоцированной как снижением влияния пандемии, так и мировым экономическим кризисом, подстёгивающим инфляцию и вынуждающим потребителей проявлять больше осторожности в планировании своих расходов.

#аналитика #ноутбуки #кризис
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