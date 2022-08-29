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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nokia собирается свернуть присутствие в России к концу года
В конце концов, она может ориентироваться на пример Ericsson.
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По информации Reuters, шведский поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson станет не единственной компанией сектора, готовой покинуть в этом году российский рынок. Конкурирующая финская Nokia тоже собирается свернуть присутствие в нашей стране до конца текущего года. Масштабы бизнеса Nokia в России несколько больше, чем у Ericsson. Если последней предстоит сократить около 400 российских специалистов, то российский штат Nokia достигал 2000 человек.

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Источник изображения: Nokia

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В принципе, Nokia не отказывается от существующих контрактных обязательств и некоторой «гуманитарной активности», как поясняет источник, но сведёт свои операции в РФ к минимуму. По крайней мере, российские офисы компания уже освободила, а основная часть персонала к концу года будет сокращена с соблюдением всех необходимых мер социальной поддержки.

#nokia #россия #сети и телекоммуникация #сокращения
2
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