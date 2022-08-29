Ранее тайваньские СМИ уже сообщали, что местные контрактные производители сталкиваются с отказом клиентов закупать продукцию в прежних количествах, поскольку на многих направлениях деятельности последних спрос в последнее время снизился. По данным DigiTimes, теперь ситуация достигла той фазы развития, когда контрактные производители стали задумываться о замедлении темпов введения в строй новых предприятий.
реклама
По крайней мере, об этом размышляют PSMC и VIS, которые специализируются на изготовлении полупроводниковых компонентов по заказу сторонних клиентов. Последние не только сокращают объёмы заказов, но и в некоторых случаях их вовсе отменяют. Снижение капитальных затрат в отрасли предрекается многими источниками, ведь после пандемийной гонки за увеличением объёмов выпуска комплектующих происходит некоторая коррекция, и теперь производители должны понять, в каком ритме им предстоит работать в последующие несколько кварталов.