В условиях снижения спроса в спешке нет никакой необходимости.

Ранее тайваньские СМИ уже сообщали, что местные контрактные производители сталкиваются с отказом клиентов закупать продукцию в прежних количествах, поскольку на многих направлениях деятельности последних спрос в последнее время снизился. По данным DigiTimes, теперь ситуация достигла той фазы развития, когда контрактные производители стали задумываться о замедлении темпов введения в строй новых предприятий.

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Источник изображения: DigiTimes

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По крайней мере, об этом размышляют PSMC и VIS, которые специализируются на изготовлении полупроводниковых компонентов по заказу сторонних клиентов. Последние не только сокращают объёмы заказов, но и в некоторых случаях их вовсе отменяют. Снижение капитальных затрат в отрасли предрекается многими источниками, ведь после пандемийной гонки за увеличением объёмов выпуска комплектующих происходит некоторая коррекция, и теперь производители должны понять, в каком ритме им предстоит работать в последующие несколько кварталов.