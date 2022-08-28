Цены за десять лет выросли в десять раз.

Меломаны, как поясняет Nikkei Asian Review, подвержены ностальгии не только по отношению к виниловым пластинкам. Всплеск популярности кассет с магнитной лентой, которые широко использовались для записи музыки с семидесятых годов прошлого века, привёл к росту цен на совместимые музыкальные проигрыватели на вторичном рынке. Тот же классический плеер Sony Walkman TPS-L2 (на фото справа), как отмечает источник, в Японии в хорошем состоянии может стоить до $730 – в три раза больше, чем в момент своего рыночного дебюта в далёком 1979 году.

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Источник изображения: YouTube, Dani Satellite

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При этом ещё десять лет назад цены были на порядок ниже. Время сокращает количество экземпляров, пригодных к эксплуатации, поэтому цены кратно увеличиваются. Коллекционеры особенно ценят версии кассетных плееров с металлическими деталями корпуса и механизма, поскольку они более долговечны. При этом в продаже можно найти гораздо более дешёвые проигрыватели с преобладанием пластиковых деталей, но они знатоками не особо ценятся. По статистике, основными покупателями подобной техники в Японии являются мужчины старше 45 лет. Интересно, что и в США в прошлом году объёмы продаж магнитных кассет выросли в два раза до 340 тысяч штук. Некоторые популярные артисты даже выпустили свои актуальные песни на кассетах, но вряд ли эта тенденция наберёт обороты, поскольку в отличие от тех же виниловых пластинок, магнитная лента склонна самопроизвольно терять качество звука с течением времени.