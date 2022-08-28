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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 7503 МГц обновил мировой рекорд SuperPI 32M
При этом ему пришлось оспаривать данное достижение с соперником.
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В эти выходные редкие посетители ресурса HWBot стали свидетелями очередной «оверклокерской» дуэли между американцем Splave и выступающим под флагом Германии sergmann. Оба энтузиаста были вооружены центральным процессором Intel Core i9-12900KS, но первому удалось обойти второго на 31 мс в тесте SuperPI 32M и отстоять первое место в абсолютном рейтинге.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Результат в 3 минуты 30,931 секунды был достигнут при частоте процессора 7503 МГц и активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Американский оверклокер традиционно использовал материнскую плату ASRock Z690 Aqua OC и жидкий азот для охлаждения не только центрального процессора, но и модулей оперативной памяти.

#intel #экстремальный разгон #superpi #core i9-12900ks
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