При этом они будут дешевле содержащих никель и кобальт.

Китайская компания CATL, которая контролирует треть мирового рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей, специализируется на технологии их изготовления с использованием фосфата железа (LFP), позволяющей создавать достаточно дешёвые и долговечные аккумуляторы, но при этом они уступают никелевым по плотности хранения электроэнергии. Как сообщает Reuters, сейчас CATL вовлечена в разработку нового химического состава литиевых аккумуляторов, позволяющего увеличить плотность хранения энергии на 10-20%.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По словам руководства CATL, новый состав батарей увеличит запас хода среднестатистического электромобиля до 700 км без необходимости подзарядки, при этом батареи будут дешевле в производстве, чем элементы на базе никеля и кобальта. По прогнозам китайских чиновников, к концу десятилетия ёмкость мирового рынка тяговых батарей достигнет $250 млрд. К тому времени ежегодно будут выпускаться аккумуляторы совокупной ёмкостью 3500 ГВт·ч.