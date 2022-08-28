Плановые отключения электроэнергии в китайской провинции Сычуань должны были продлиться шесть дней, начиная с 14 августа, но в итоге затянулись до 26 числа, как уточняет издание Nikkei Asian Review. Власти региона ограничили подачу электроэнергии на крупные промышленные предприятия, поскольку энергосистема региона зависит от генерации электричества силами ГЭС, а сильная засуха не позволяла им работать на полную мощность. Энергопотребление в жилом секторе при этом резко возросло из-за жары, поскольку потребители активно пользовались бытовыми кондиционерами.
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От этого отключения пострадали самые разные предприятия – от производства Foxconn по сборке Apple iPad до автомобильных предприятий Toyota Motor. Последние начали возвращаться к жизни досрочно, с минувшего понедельника, поскольку власти Сычуаня разрешили автопроизводителю запустить часть линий за счёт питания от дизельных электрогенераторов.
К концу этой недели жара спала, и хотя начавшиеся дожди должны способствовать наполнению водохранилищ, примыкающих к гидроэлектростанциям, о полном снятии ограничений пока говорить не приходится. С другой стороны, в Чэнду начала работу автомобильная выставка, на которой демонстрируются новые модели электромобилей. Владельцам этого вида транспорта в период небывалой жары тоже пришлось непросто, поскольку многие общественные зарядные станции попросту не работали.