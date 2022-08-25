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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель SMIC создал компанию по производству материалов для изготовления фотомасок в Китае
Всё ради укрепления технологического суверенитета!
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Китайскому контрактному производителю чипов SMIC в условиях ужесточающихся санкций США всё меньше приходится рассчитывать на доступ к технологиям и материалам, необходимым для дальнейшего совершенствования литографических технологий. Как сообщает DigiTimes, основатель этой компании Ричард Чан (Richard Chang) недавно принял участие в мероприятиях по поводу создания в провинции Чжэцзян к югу от Шанхая компании по производству материалов для изготовления фотомасок.

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Источник изображения: DigiTimes

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Тем самым основатель SMIC сможет обеспечить своё детище и других китайских производителей чипов важным сырьём для изготовления фотомасок, которые используются при производстве полупроводниковой продукции. Компания SMIC в этом году удивила многих, когда стало известно, что она уже около года поставляет одному из своих клиентов чипы, которые по технологии своего изготовления похожи на 7-нм изделия TSMC. Получив национального поставщика материалов для фотомасок, КНР сможет дополнительно укрепить свой технологический суверенитет.

#полупроводники #литографическое производство #китайские производители #smic
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