Китайскому контрактному производителю чипов SMIC в условиях ужесточающихся санкций США всё меньше приходится рассчитывать на доступ к технологиям и материалам, необходимым для дальнейшего совершенствования литографических технологий. Как сообщает DigiTimes, основатель этой компании Ричард Чан (Richard Chang) недавно принял участие в мероприятиях по поводу создания в провинции Чжэцзян к югу от Шанхая компании по производству материалов для изготовления фотомасок.
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Тем самым основатель SMIC сможет обеспечить своё детище и других китайских производителей чипов важным сырьём для изготовления фотомасок, которые используются при производстве полупроводниковой продукции. Компания SMIC в этом году удивила многих, когда стало известно, что она уже около года поставляет одному из своих клиентов чипы, которые по технологии своего изготовления похожи на 7-нм изделия TSMC. Получив национального поставщика материалов для фотомасок, КНР сможет дополнительно укрепить свой технологический суверенитет.