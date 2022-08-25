По информации Reuters, японская корпорация Sony объявила о повышении цен игровые консоли семейства PlayStation 5 в ряде регионов, включая Европу, Японию и Великобританию. Версия консоли с дисковым накопителем выросла в Европе с 500 до 550 евро, пропорционально вырастет с 15 сентября и цена в Японии. Повышения цен также коснулись Канады, Австралии, Китая и Мексики.
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Примечательно, что цена PlayStation 5 для рынка США при этом не изменилась, поскольку здесь ей приходится конкурировать с продукцией Microsoft семейства Xbox. Основной причиной повышения цен на указанных рынках Sony назвала инфляцию и оказываемое ею давление на многие отрасли. До конца марта следующего года компания рассчитывает продать 18 млн игровых консолей, тогда как за предшествующие этому периоду 12 месяцев она смогла реализовать не более 11,5 млн экземпляров.