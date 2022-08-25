По данным DigiTimes, во втором полугодии компания AMD может превратиться во второго по величине клиента TSMC из-за увеличения объёмов заказов на выпуск 5-нм продукции, которая к тому времени найдёт применение и в потребительском, и в серверном сегменте. До сих пор статус крупнейшего клиента TSMC занимала компания Apple, которая не только получает максимальные квоты на выпуск собственной продукции, но и в числе первых получает доступ к новейшей литографии.
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Подобное положение в структуре взаимоотношений TSMC со своими клиентами позволит AMD претендовать на определённые преференции – если не по цене, то хотя бы по приоритету выполнения заказов, что в условиях сохраняющегося дефицита чипов в отдельных сегментах рынка немаловажно. Кроме того, наличие у конкурента проблем с выпуском новой продукции позволит AMD активнее теснить Intel в сегменте центральных процессоров, и стабильность поставок продукции в этих условиях обретает первостепенное значение.