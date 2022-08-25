Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA сравнил среднюю цену видеокарты со стоимостью игровой консоли
Начиналось всё с планки в $99.
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Когда на квартальной отчётной конференции основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsung Huang) спросили, ожидает ли он снижения средних цен реализации видеокарт после оттока желающих купить игровые видеокарт среди майнеров, он ответил утвердительно. По его словам, после исключения криптовалютного фактора цены на видеокарты пойдут вниз.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

При этом в долгосрочной перспективе будет сохраняться тенденция к росту средней цены реализации игровых видеокарт. Первая игровая консоль основателю NVIDIA в своё время обошлась в $99, а теперь он склонен сравнивать среднюю цену реализации видеокарт этой марки со стоимостью актуальных моделей игровых консолей. Сейчас они должны предлагаться по рекомендованной розничной цене около $599, и эта сумма теоретически может использоваться в качестве ориентира для определения средней цены реализации видеокарт NVIDIA. Другими словами, видеокарты данной марки сейчас должны в среднем стоить $500 за штуку.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы #игровые консоли
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA обещает определиться с ценами на GeForce RTX 40 ближе к моменту анонса
NVIDIA не особо боится конкуренции с новыми видеокартами AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
6
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
44
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
70
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
7
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+
5 лучших кооперативных игр для двух игроков
+

Сейчас обсуждают

Александр Александров
09:49
Блэк АСС.....привет от тимохи и его хозяена из дотационного региона.
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
ахахах
09:48
а по-моему ненадо тут торопится с выбором региона.Как говорится-неспеши,а то успеешь
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
Артём Николаев
09:47
Отвёрточная сборка Polyvision?
«Ростех» начал производство защищенных IP-камер
D3m0n
09:47
А снизу лапти.
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
Сергей Игнатовский
09:45
Когда я за 56к покупал 12900К, 5950Х стоил 75к. Цены АМД скинули уже после выхода 12 поколения.
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Сергей Аритенко
09:42
В России не когда не будут стоить по рекомендованным ценам, налоги +жадность делают свою дело, и ещё вопрос зелот смирил ник? Думал только он рекламу сетевых магазинов делает
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
djon3volta
09:42
Эти персонажи и им подобные, всех под одну гребёнку. Если мнение расходится с линией партии, они на всех вешают ярлык украинца.
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
Ян Долгопятов
09:42
Цена. Дата производства. Райзен и старше, и дешевле.
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Дмитрий
09:41
Падение цены будет незаметно. Так как придумывают постоянно новые уловки типа вау pci-e 5.0 скорости линейные выросли! и ценник опять х2 от тех что были 4.0. а в России вообще сговор по це...
Флеш-память 3D NAND в текущем квартале может подешеветь на 18%
Дмитрий
09:39
Так сказали будто они управляют своими ценами. видели мы 3080 по 64 тыщи. насмотрелись спасибо
NVIDIA обещает определиться с ценами на GeForce RTX 40 ближе к моменту анонса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем