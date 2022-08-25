Начиналось всё с планки в $99.

Когда на квартальной отчётной конференции основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsung Huang) спросили, ожидает ли он снижения средних цен реализации видеокарт после оттока желающих купить игровые видеокарт среди майнеров, он ответил утвердительно. По его словам, после исключения криптовалютного фактора цены на видеокарты пойдут вниз.

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Источник изображения: NVIDIA

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При этом в долгосрочной перспективе будет сохраняться тенденция к росту средней цены реализации игровых видеокарт. Первая игровая консоль основателю NVIDIA в своё время обошлась в $99, а теперь он склонен сравнивать среднюю цену реализации видеокарт этой марки со стоимостью актуальных моделей игровых консолей. Сейчас они должны предлагаться по рекомендованной розничной цене около $599, и эта сумма теоретически может использоваться в качестве ориентира для определения средней цены реализации видеокарт NVIDIA. Другими словами, видеокарты данной марки сейчас должны в среднем стоить $500 за штуку.