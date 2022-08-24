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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 7492 МГц обновил мировой рекорд SuperPI 32M
При активности всего четырёх ядер из восьми производительных.
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Календарное лето должно было завершиться каким-то ярким рекордом в сфере экстремального разгона, поскольку новый сезон достижений в этой сфере должны открыть выходящие осенью процессоры Intel и AMD новых поколений, поэтому эксперимент американского оверклокера Splave сегодня пришёлся к месту. В нём участвовал процессор Intel Core i9-12900KS, венчающий актуальную модельную линейку Alder Lake.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 7492 МГц с сохранением активности четырёх из восьми производительных ядер, многопоточность не была задействована. В таком режиме Core i9-12900KS смог пройти тест SuperPI 32M с результатом 3 минуты 31,162 секунды, продемонстрировав лучшую производительность среди всех процессоров.

#intel #экстремальный разгон #alder lake #superpi #core i9-12900ks
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