Издание DigiTimes со ссылкой на индийские СМИ сообщает, что делегация тайваньских промышленников посетила Индию с целью изучения вопроса о возможности организации локального производства чипов. По версии источника, интерес к подобного рода проекту проявляет тайваньская компания PSMC, являющаяся контрактным производителем чипов.
реклама
В июле этого года представителям PSMC уже пришлось опровергать слухи о намерениях разделить расходы по инвестированию в развитие индийского производства чипов с местной компанией Tata Group. Утверждается, что тайваньская делегация может посетить разрушенное предприятие SCL, которое в 80-е годы прошлого века занималось изготовлением микросхем, но не было восстановлено после пожара и с тех пор бездействует. Успехи соседнего Китая в развитии национальной полупроводниковой промышленности не дают покоя действующему правительству Индии, поэтому не исключено, что в сфере контрактного производства чипов местные компании будут действовать через сотрудничество с тайваньскими партнёрами.