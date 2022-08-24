Дадут ли здесь всходы зёрна чипостроения?

Издание DigiTimes со ссылкой на индийские СМИ сообщает, что делегация тайваньских промышленников посетила Индию с целью изучения вопроса о возможности организации локального производства чипов. По версии источника, интерес к подобного рода проекту проявляет тайваньская компания PSMC, являющаяся контрактным производителем чипов.

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Источник изображения: DigiTimes

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В июле этого года представителям PSMC уже пришлось опровергать слухи о намерениях разделить расходы по инвестированию в развитие индийского производства чипов с местной компанией Tata Group. Утверждается, что тайваньская делегация может посетить разрушенное предприятие SCL, которое в 80-е годы прошлого века занималось изготовлением микросхем, но не было восстановлено после пожара и с тех пор бездействует. Успехи соседнего Китая в развитии национальной полупроводниковой промышленности не дают покоя действующему правительству Индии, поэтому не исключено, что в сфере контрактного производства чипов местные компании будут действовать через сотрудничество с тайваньскими партнёрами.