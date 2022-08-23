Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2026 году TSMC планирует освоить на территории США производство 3-нм чипов
По соседству с уже возводимым предприятием по выпуску 5-нм продукции.
рекомендации
3050 ASUS Gaming уже 30 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

В конце прошлой недели издание Commercial Times сообщило, что TSMC рассматривает идею строительства второго предприятия в штате Аризона, и оно будет специализироваться на выпуске 3-нм продукции для местных заказчиков. Первое предприятие TSMC должно начать работу в Аризоне к 2024 году и обеспечивать выпуск до 20 тысяч кремниевых пластин в месяц с 5-нм изделиями.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ожидается, что второе предприятие TSMC в Аризоне будет введено в строй примерно к 2026 году, тем самым обеспечивая не очень сильное отставание от корпорации Intel, которая рассчитывает наладить выпуск контрактной продукции по технологии 18A в штате Огайо уже к 2025 году. Лидерство в случае реализации такого замысла всё равно достанется Intel, как и рассчитывает генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), но у клиентов TSMC хотя бы будет возможность получать достаточно современные 3-нм изделия, выпущенные на территории США.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Повышение цен на услуги GlobalFoundries в 2023 году достигнет 8%
Поставки 3-нм продукции не начнут оказывать существенного влияния на выручку TSMC до следующего полугодия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
39
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
14
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
33
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
6

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
11:19
Вся суть нищего усраинца - воровать всё что к полу не прибито. Вот так нэньку и продали.
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
Genry
11:18
Да-даауу!!! Взяли РД-170 (4 сопла), располовинили, переделали общие агрегаты и получился РД-180. Американцам нужна была только половина мощности нормального двигателя.
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
Антон Васильев
11:18
Для Кускова смартфон - это какой то кирпич, который можно самому выточить на станке. Фигня, что это топ хайтека и каждая деталька внутри прошла свой огромный эволюционный путь, через кучу проб и ошибо...
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
Yilec
11:18
Ryzen 3600 + RX588 - на высоких 1080p, без FSR 60+- к/с. Полет нормальный!
Новая Marvel's Spider-Man уже на торрентах – 6 оптимальных видеокарт на любой вкус и кошелёк
Vse_putem
11:17
Ракетный удар по раде бы их быстро отрезвил!!!
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
Vladegg
11:16
Дурак думкой богатеет.
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
Vse_putem
11:15
Даром не нужно это дерьми!!! Запретить полностью!!!
В России предлагают принудительно лицензировать книги, фильмы и ПО из Европы и США
Дмитрий Demonada
11:14
Хероям по губам только поводить...
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
REY_B_
11:13
В здоровом теле - здоровый дух. Если же сидеть дома и носить на улице намордники, то очевидно шансы серьёзно заболеть возрастают. Причём не только Ковидлой! Сколько же заболевает конкретно Ковидлой. К...
Ученые придумали способ как вернуть запахи после перенесенного Covid
Vse_putem
11:13
Китай и Россия братья на века!!!
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем