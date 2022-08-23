По соседству с уже возводимым предприятием по выпуску 5-нм продукции.

В конце прошлой недели издание Commercial Times сообщило, что TSMC рассматривает идею строительства второго предприятия в штате Аризона, и оно будет специализироваться на выпуске 3-нм продукции для местных заказчиков. Первое предприятие TSMC должно начать работу в Аризоне к 2024 году и обеспечивать выпуск до 20 тысяч кремниевых пластин в месяц с 5-нм изделиями.

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Источник изображения: TSMC

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Ожидается, что второе предприятие TSMC в Аризоне будет введено в строй примерно к 2026 году, тем самым обеспечивая не очень сильное отставание от корпорации Intel, которая рассчитывает наладить выпуск контрактной продукции по технологии 18A в штате Огайо уже к 2025 году. Лидерство в случае реализации такого замысла всё равно достанется Intel, как и рассчитывает генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), но у клиентов TSMC хотя бы будет возможность получать достаточно современные 3-нм изделия, выпущенные на территории США.