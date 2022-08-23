Все споры ведутся относительно доли ботов.

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), который до мая текущего года сохранял за собой пост в совете директоров компании, одним из первых узнал от Илона Маска (Elon Musk) о намерениях последнего получить контроль над социальной сетью. В конце марта американский миллиардер и глава Tesla купил 9,1% акций Twitter, но передумал выдвигаться в состав совета директоров, вместо этого заявив о намерениях купить компанию, от которых успел отказаться к июлю, сославшись на сомнения в достоверности данных о доле ботов в ежедневной аудитории.

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Как отмечает Reuters, теперь суд затребовал от Джека Дорси переписку и документацию, которая может пролить свет на ситуацию с определением количества ботов. Поскольку инициаторами запроса выступили адвокаты Маска, то и полученные данные они рассчитывают использовать для усиления собственных позиций в суде.

Источник изображения: Getty Images

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Одновременно сторона Маска намеревается получить доступ к данным о зависимости размера вознаграждения руководства Twitter от доли ботов в ежедневной активной аудитории. Собственно, показания бывшего генерального директора компании могут быть использованы для определения численности той самой монетизируемой части аудитории, по поводу размеров которой у Маска имеются некоторые сомнения.