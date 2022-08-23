Рост сохранится на уровне $13,9%.

Участники рынка полупроводниковых компонентов посылают противоречивые сигналы, при этом единодушно опасаясь негативных процессов в мировой экономике. Организация World Semiconductor Trade Statistics, по информации Bloomberg, хоть и снижает прогноз по выручке отрасли в этом году, всё равно рассчитывает на её рост на 13,9% по сравнению с предыдущим. Просто ранее в прогноз был заложен рост выручки на 16,3%, и новый показатель выглядит ухудшением.

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Источник изображения: TSMC

Следующий год для полупроводниковой отрасли сложится менее успешно с точки зрения динамики выручки, она вырастет всего на 4,6%, и это будет худшим итогом с 2019 года, когда в результате так называемой «торговой войны» Китая и США выручка от реализации полупроводниковых компонентов сократилась на 12%. К слову, в текущем году выручка отрасли всё равно превысит $600 млрд, а это значит, что она находится на пути к достижению символического рубежа в $1 трлн к концу десятилетия.

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Говоря о динамике рынка полупроводниковых изделий в отдельных регионах планеты, представители WSTS планируют на следующий год рост выручки в Японии на 5%, тогда как обе Америки окажутся на втором месте с 4,8%, Азиатско-Тихоокеанский регион ограничится третьим местом с 4,7% роста, а многострадальная Европа не сможет продемонстрировать роста более 3,2%, по мнению экспертов.