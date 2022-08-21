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Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung Electronics вложит $15 млрд в строительство исследовательского центра, который поможет освоить передовую литографию
После амнистии глава компании повысил инвестиционную активность.
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Как сообщает Reuters, в пятницу компания Samsung Electronics заложила фундамент нового научно-исследовательского центра к югу от Сеула, который сосредоточится на разработках в области передовой литографии и позволит компании «преодолеть существующие ограничения в сфере масштабирования размеров полупроводниковых компонентов».

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Источник изображения: Reuters

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Присутствовавший на церемонии вице-президент Samsung Electronics и наследник основанной его дедом корпорации Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) заявил, что компания должна поддерживать традицию опережающего инвестирования в технологии. Будущий центр сосредоточится на исследованиях в области литографических технологий, используемых при производстве микросхем памяти и системной логики. До 2028 года в его развитие будет вложено не менее $15 млрд. Samsung Electronics не теряет надежды к 2030 году превратиться в крупнейшего игрока на рынке услуг по контрактному производству чипов, на достижение этой цели будет выделено не менее $151 млрд.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #инвестиции
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