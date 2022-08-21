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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple iPhone 13 до сих пор пользуется стабильным спросом
И это на фоне макроэкономических проблем и близости анонса преемника.
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Меньше месяца осталось до анонса смартфонов Apple нового поколения, но аналитики KeyBanc Capital Markets утверждают, что и изделия серии iPhone 13 продолжают пользоваться стабильным спросом, особенно старшие и более дорогие модели. По словам источника, влияние растущей инфляции на спрос в этом сегменте рынка остаётся минимальным.

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Источник изображения: Apple

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Некоторые аналитики уже заявляли, что инфляция и рост затрат заставят Apple установить более высокие розничные цены хотя бы на часть ассортимента моделей семейства iPhone 14. Спрос на iPhone SE актуального поколения и iPhone 13 mini значительно хуже стимулируется разного рода маркетинговыми акциям, как отмечают эксперты, а вот июльские объёмы продаж iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сократились последовательно весьма незначительно. Запасы смартфонов в рознице выросли до двух- и трёхдневного объёма поставок, но традиционно в этот период жизненного цикла они должны быть ещё выше из-за неизбежного снижения спроса. Принято считать, что анонс iPhone 14 компания Apple предпочла назначить на 7 сентября из опасений по поводу возможного влияния макроэкономических трудностей на спрос, поскольку время в этой ситуации работает против неё.

#смартфоны #apple #iphone 13 #iphone 14
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