Успехами собственного Neuralink он не очень доволен.

Богатейший человек мира Илон Маск (Elon Musk), который по совместительству является крупнейшим производителем обещаний, по информации агентства Reuters, не очень доволен успехами собственной компании Neuralink в разработке мозгового имплантата, позволяющего наладить взаимодействие между человеческим мозгом и компьютером. По этой причине миллиардер недавно вступил в переговоры с руководством конкурирующей компании Synchron, которая уже провела соответствующие испытания на четырёх пациентах в Австралии и на одном в США.

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Источник изображения: Reuters

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Прогресс Neuralink, чьи разработки уже были испытаны на свиньях и обезьяне, в этом смысле сдерживается длительным ожиданием разрешения испытать прототипы имплантата на людях в США, поскольку компания первоначально рассчитывала согласовать все вопросы с американскими регуляторами в 2020 году, затем сроки сместились на 2021 год, но результата нет до сих пор. Какого рода сотрудничества Маск ожидает от конкурирующей компании Synchron, источники не уточняют. Собственный стартап миллиардера Neuralink, помимо прочего, страдает от исхода специалистов — бывший президент компании Маска, Макс Ходак (Max Hodak), например, сейчас выступает в роли инвестора Synchron.