Как сообщает Electrek, компания Tesla в родном для себя по признаку размещения штаб-квартиры штате Техас подала заявку на получение разрешения на торговлю электроэнергией на розничном рынке, и случилось это ещё в прошлом году. Теперь же она приступила к поискам персонала, способного заняться этим новым для Tesla видом деятельности.
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Компания заинтересована в привлечении менеджера, способного запустить и развивать энергетический бизнес на территории Техаса. Tesla собирается на этой территории продавать электроэнергию в розницу. Учитывая климатические особенности штата, речь идёт преимущественно о генерации энергии при помощи солнечных панелей и хранения её запасов в стационарных установках на базе аккумуляторов. На крыше своего предприятия в Техасе компания уже монтирует крупнейший в мире комплекс солнечных панелей, а также собирается построить по соседству систему стационарного хранения электроэнергии номинальной мощностью 250 мегаватт.