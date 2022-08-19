Компания обновила характеристики аккумуляторного грузовика.

Довольно неожиданно компания Tesla летом заявила о готовности начать до конца года поставки первых аккумуляторных грузовиков Semi, серийное производство которых на новом предприятии в Техасе стартует только в следующем году. Ресурс Electrek сообщает, что на собственном сайте компания Tesla удалила возможность оформить предварительный заказ на поставку грузовика Semi, но при этом раскрыла обновлённые технические характеристики.

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Источник исходного изображения: Tesla

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При полной загрузке в 37 тонн машина способна разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд, а полного заряда тяговой батареи хватит на преодоление 480 или 800 км, в зависимости от ёмкости аккумуляторов конкретной модификации. По данным Tesla, на каждые 1,6 км машина будет расходовать около 2 кВт‧ч заряда, а на специальной зарядной станции восполнить его до 70% от номинала можно будет за 30 минут. Впрочем, представители Electrek предупреждают, что для зарядки тяговой батареи Tesla Semi в указанном режиме потребуется в пике передавать почти полтора мегаватта мощности. Кстати, теперь упоминания о значении коэффициента аэродинамического сопротивления новинки с сайта Tesla исчезли, а силовая установка сохранила три электродвигателя из четырёх упоминавшихся изначально.