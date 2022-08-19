Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд с 37-тонной нагрузкой
Компания обновила характеристики аккумуляторного грузовика.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Довольно неожиданно компания Tesla летом заявила о готовности начать до конца года поставки первых аккумуляторных грузовиков Semi, серийное производство которых на новом предприятии в Техасе стартует только в следующем году. Ресурс Electrek сообщает, что на собственном сайте компания Tesla удалила возможность оформить предварительный заказ на поставку грузовика Semi, но при этом раскрыла обновлённые технические характеристики.

реклама

Источник исходного изображения: Tesla

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

При полной загрузке в 37 тонн машина способна разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд, а полного заряда тяговой батареи хватит на преодоление 480 или 800 км, в зависимости от ёмкости аккумуляторов конкретной модификации. По данным Tesla, на каждые 1,6 км машина будет расходовать около 2 кВт‧ч заряда, а на специальной зарядной станции восполнить его до 70% от номинала можно будет за 30 минут. Впрочем, представители Electrek предупреждают, что для зарядки тяговой батареи Tesla Semi в указанном режиме потребуется в пике передавать почти полтора мегаватта мощности. Кстати, теперь упоминания о значении коэффициента аэродинамического сопротивления новинки с сайта Tesla исчезли, а силовая установка сохранила три электродвигателя из четырёх упоминавшихся изначально.

#tesla #электромобиль #электрогрузовики #tesla semi
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Tesla приступила к наращиванию объёмов производства электромобилей в Шанхае
Tesla намеревается заняться в Техасе розничной реализацией электроэнергии
Электромобиль DeLorean Alpha5 дебютировал в виде ходового прототипа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
252
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
2
Метеоритная теория образования земных континентов
6
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Rey.B.
12:11
"но как Coinbase потеряла лярд" - А попробуйте найти детализацию отчёта за 2 квартал... Когда финансовые компании получают прибыль, они трубят об этом на весь Мир. А когда теряют... "По слухам", Coi...
Крупнейшие майнинговые компании более $1 млрд в прошлом квартале
ахахах
12:11
мне вообще похеру на эти недофейки твои
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Юра Репченко
12:08
Ну просто в аграрной Украине ничего не будет расти лет 300. Но пиндосам оно и нужно. Не себе так никому.
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
Tank
12:07
Маск не пишет главный параметр фур - сколько тонн груза может перевозить. Секрет: очень очень мало...
Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд с 37-тонной нагрузкой
Stupid Miner
12:07
Жаль что 3,14здешь. . Лучше бы в своем свинарнике ремонт сделал , а не сжо покупал
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Олег
12:04
Молодец.Еще бы сумел вообще продаваться, чтобы от его разгона был толк
Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд с 37-тонной нагрузкой
Юра Репченко
12:04
Про эмбарги свежо придание.... и очень страшные санкции.
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
Роман Кругляков
12:03
Какой аналог 560й можно найти у радика? 7870? 6930? Интересное..
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
Stupid Miner
12:03
Слава Богу тебя и таких как ты здесь больше не будет
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Yilec
12:02
Google рекомендует срочно обновить браузер Chrome из-за активной уязвимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем