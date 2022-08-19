В качестве потенциального клиента уже избран Amazon.

Агентство Bloomberg сообщает, что неудачная попытка выйти на рынок серверных процессоров в 2017 году при прежнем руководстве не лишила компанию Qualcomm решимости попробовать свои силы в этом сегменте ещё раз, уже с использованием потенциала компании Nuvia, купленной в прошлом году за $1,4 млрд.

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Источник исходного изображения: Bloomberg

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По данным источника, сейчас Qualcomm разрабатывает серверные процессоры нового поколения, которые пытается пристроить стратегически важным покупателям вроде интернет-гиганта Amazon, который в отношении выбора платформы для своих серверов практически всеяден, хотя и сам разрабатывает процессоры семейства Graviton. Стороны якобы даже договорились о тестировании процессоров Qualcomm в серверных системах Amazon. Для Qualcomm, чья прошлогодняя выручка на 50% зависела от сегмента смартфонов, подобная диверсификация бизнеса могла бы стать хорошим подспорьем в условиях, когда спрос на рынке мобильных устройств снижается.