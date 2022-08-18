На новых предприятиях кто-то должен будет работать.

Тайваньское издание DigiTimes выражает обеспокоенность некоторых участников полупроводниковой отрасли усугубляющейся проблемой дефицита квалифицированных кадров. Что характерно, после начала строительства предприятия в штате Аризона компания TSMC была вынуждена отправить на длительную стажировку на Тайвань группу специалистов, которым в дальнейшем предстоит работать в США на предприятии, готовящемся к введению в эксплуатацию к концу 2024 года.

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Источник исходного изображения: DigiTimes

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Разумеется, у себя на Тайване TSMC ведёт программы по целевой подготовке студентов и развивает систему непрерывной стажировки, которая позволяет претендентам на трудоустройство получить реальные практические навыки к моменту завершения обучения. Как недавно заявил бывший главный юрист TSMC, привлекательность работы в полупроводниковой отрасли США будет расти в только том случае, если вакансии будут достаточно разнообразными, а сам масштаб производства достигнет серьёзного уровня, вызывая у выпускников учебных заведений заинтересованность в применении своих навыков на практике. Вузам, опять же, будет неинтересно готовить ограниченное количество специалистов для небольшого количества предприятий на территории США. Чтобы решить кадровую проблему, нужно комплексно развивать отрасль, и тогда рынок выправит ситуацию сам.