Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эффективность экспансии предприятий в полупроводниковом секторе может быть снижена дефицитом кадров
На новых предприятиях кто-то должен будет работать.
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Тайваньское издание DigiTimes выражает обеспокоенность некоторых участников полупроводниковой отрасли усугубляющейся проблемой дефицита квалифицированных кадров. Что характерно, после начала строительства предприятия в штате Аризона компания TSMC была вынуждена отправить на длительную стажировку на Тайвань группу специалистов, которым в дальнейшем предстоит работать в США на предприятии, готовящемся к введению в эксплуатацию к концу 2024 года.

реклама

Источник исходного изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Разумеется, у себя на Тайване TSMC ведёт программы по целевой подготовке студентов и развивает систему непрерывной стажировки, которая позволяет претендентам на трудоустройство получить реальные практические навыки к моменту завершения обучения. Как недавно заявил бывший главный юрист TSMC, привлекательность работы в полупроводниковой отрасли США будет расти в только том случае, если вакансии будут достаточно разнообразными, а сам масштаб производства достигнет серьёзного уровня, вызывая у выпускников учебных заведений заинтересованность в применении своих навыков на практике. Вузам, опять же, будет неинтересно готовить ограниченное количество специалистов для небольшого количества предприятий на территории США. Чтобы решить кадровую проблему, нужно комплексно развивать отрасль, и тогда рынок выправит ситуацию сам.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
105
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
44
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
38
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
15
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
70
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
11
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
6
Крошка Тина | История персонажа
5
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
1

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
13:50
Только что человека-паука запустил всё что возможно на ультрах лучина ультрах без длсс. Асфальт блестит после дождя невозможно играть.
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
ахахах
13:48
кстати лучи-это того века ещё технология,да и не инвидеа её придумала,эти лучи вставляли в нулевых ещё в необходимых игре местах,тут этим неудивить
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Lex001
13:47
Авито или Али - сразу в топку Слишком большие риски, нет гарантии, часто (прям как тут) - устаревший или полопативший у кого-то хлам (после ремонта)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Zorro
13:45
мне за 6 часов 100р не надо в наше время 100р это не о чем. булка хлеба и самое вонючее молоко. а тебе на 1 карте майнеть 100р надо часов этак 19 минимум.
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Каа
13:45
В чёрный список без права апелляции.
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Sheshenbek
13:44
У меня дома круглосуточно работают три морозилки и холодильник. Думаю видео карточка не сильно там выделяется на общем энергопотреблении.
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Zorro
13:43
100р - энергия 4р киловатт итого не фиг даже майнеть. на халявной розетке только.
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Каа
13:42
Играю с лучами, мне нравится. По мне так - отлично выстрелило. Карта без лучей - деньги на ветер.
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
IRanPast
13:42
И хрен с ним
Магазины Huawei в России перестали продавать россиянам смартфоны и прочую технику
Sheshenbek
13:42
Играть не во что. что ещё делать
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем