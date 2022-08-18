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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южная Корея примет участие в заседании членов антикитайского альянса
Пока без определённого статуса.
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Номинально технологический альянс «Chip 4» ещё не сформирован, но его наименование позволяет понять, что возглавляющие это объединение США хотят в нём видеть четырёх членов — помимо себя, ещё Тайвань, Японию и Южную Корею. Компания Samsung Electronics остаётся одним из двух крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции в показателях выручки, время от времени оспаривая этот титул в борьбе с американской компанией Intel. У Samsung и SK hynix на территории КНР есть крупные предприятия по производству памяти, да и экспорт в Китай формирует существенную часть внешнеторгового баланса этой страны.

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Проблема, как поясняет Reuters, заключается в противоречии между существенной экономической зависимостью Южной Кореи от Китая и высокой зависимостью в сфере технологий по производству чипов от США. Если власти последней не почувствуют достаточной лояльности со стороны корейских политиков, они могут усложнить существование ведущего сектора южнокорейской экономики теми же санкциями, которые сейчас развёрнуты в отношении Китая.

Источник исходного изображения: Samsung Electronics

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При всём этом министр иностранных дел Пак Джин (Park Jin) подтвердил, что делегация Южной Кореи примет участие в предварительном заседании членов альянса Chip 4. Какие вопросы будут вынесены на повестку дня, не уточняется. Интересно, что проведённое среди корейских экспортёров исследование общественного мнения показало готовность более половины респондентов поддержать вступление Южной Кореи в технологический альянс, направленный на сдерживание развития Китая.

#полупроводники #китай #сша #тайвань #япония #южная корея #альянс
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