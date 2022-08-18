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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обладателям плат на основе чипсетов серии Intel 700 будет доступен режим повышенной мощности для Raptor Lake-S
До 350 Вт.
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Венгерский сайт ProHardver пояснил, зачем при наличии совместимости процессоров Intel Raptor Lake-S с материнскими платами на базе чипсетов серии 600 потребуются материнские платы на основе чипсетов серии Intel 700. Для них, как поясняется, предусмотрен режим повышения предельного энергопотребления процессоров данной серии со свободным множителем до 350 Вт против привычного для предшественников предела на уровне 241 Вт.

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Источник изображения: Twitter, OneRaichu

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Наличие адекватной системы охлаждения позволит поднять уровень PL до 350 Вт и повысить быстродействие центрального процессора где-то на 15%, как поясняет источник. Такая возможность будет заложена в старших моделях процессоров семейства Raptor Lake-S, но только при условии использования материнской платы на базе чипсета серии Intel 700 и высокоэффективной системы охлаждения.

#intel #процессоры #материнские платы #разгон процессора #lga 1700 #raptor lake-s
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zens
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ну не шарит чел в этом нифига)) за 10к можно зеленый хуникс 16 гигов на 6000 плашку взять))), для совсем лохов есть комплекты и по 30к))) Дурак не мамонт, он не вымрет.
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Побольше о себе расскажи сцыкло.
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