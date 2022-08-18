Венгерский сайт ProHardver пояснил, зачем при наличии совместимости процессоров Intel Raptor Lake-S с материнскими платами на базе чипсетов серии 600 потребуются материнские платы на основе чипсетов серии Intel 700. Для них, как поясняется, предусмотрен режим повышения предельного энергопотребления процессоров данной серии со свободным множителем до 350 Вт против привычного для предшественников предела на уровне 241 Вт.
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Наличие адекватной системы охлаждения позволит поднять уровень PL до 350 Вт и повысить быстродействие центрального процессора где-то на 15%, как поясняет источник. Такая возможность будет заложена в старших моделях процессоров семейства Raptor Lake-S, но только при условии использования материнской платы на базе чипсета серии Intel 700 и высокоэффективной системы охлаждения.