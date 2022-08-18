Издание DigiTimes решило напомнить о том, что Индия тоже является азиатской страной, а потому в очередной публикации обратилось к проблеме участившихся возгораний двухколёсного электротранспорта в условиях местного жаркого климата. Традиционно двухколёсный транспорт пользовался в Индии большой популярностью, и по мере его электрификации многие местные производители просто полагались на тяговые аккумуляторы китайского производства, использующие в своём составе сочетание никеля, марганца и кобальта.
реклама
Представители Oben Electric подчеркнули, что участившиеся из-за жары случаи воспламенения таких электроскутеров заставили компанию задуматься о необходимости продвижения двухколёсного электротранспорта на основе литиевых батарей с фосфатом железа (LFP). Они обладают большей массой и меньшей плотностью хранения заряда, но оказались безопаснее с противопожарной точки зрения применительно к условиям эксплуатации в Индии.
В Китае многие электромобили тоже оснащаются LFP-батареями, их даже использует Tesla в изрядном количестве выпускаемых здесь машин, но практика показывает, что на морозе такие аккумуляторы быстрее теряют остаточный заряд. Другими словами, что индийцу хорошо, то россиянину – непрактично.