Никелевые демонстрируют склонность к воспламенению.

Издание DigiTimes решило напомнить о том, что Индия тоже является азиатской страной, а потому в очередной публикации обратилось к проблеме участившихся возгораний двухколёсного электротранспорта в условиях местного жаркого климата. Традиционно двухколёсный транспорт пользовался в Индии большой популярностью, и по мере его электрификации многие местные производители просто полагались на тяговые аккумуляторы китайского производства, использующие в своём составе сочетание никеля, марганца и кобальта.

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Источник изображения: Hindustan Times

Представители Oben Electric подчеркнули, что участившиеся из-за жары случаи воспламенения таких электроскутеров заставили компанию задуматься о необходимости продвижения двухколёсного электротранспорта на основе литиевых батарей с фосфатом железа (LFP). Они обладают большей массой и меньшей плотностью хранения заряда, но оказались безопаснее с противопожарной точки зрения применительно к условиям эксплуатации в Индии.

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В Китае многие электромобили тоже оснащаются LFP-батареями, их даже использует Tesla в изрядном количестве выпускаемых здесь машин, но практика показывает, что на морозе такие аккумуляторы быстрее теряют остаточный заряд. Другими словами, что индийцу хорошо, то россиянину – непрактично.